यश ठाकुर को मिला मौका (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारतीय क्रिकेट टीम से अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले यश ठाकुर कौन हैं?

लेखन अंकित पसबोला 04:28 pm Jul 25, 202604:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। हरारे में खेले जा रहे मैच में भारत की ओर से यश ठाकुर को डेब्यू करने का मौका मिला। यह किसी भी प्रारूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला ही मैच साबित हुआ। इससे पहले यश इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अपनी तेज गति से प्रभावशाली प्रदर्शन कर चुके हैं। आइए उनके सफर और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।