कौन है सोफी मोलिन्यू, जिन्हें बनाया गया ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान? 

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। एलिसा हीली की कप्तानी चली गई है और उनकी जगह 28 साल की स्पिन गेंदबाज सोफी मोलिन्यू को हर प्रारूप का नया कप्तान बनाया गया है। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 15 फरवरी से शुरू हो रही सीरीज में कप्तानी करती हुईं नजर आएंगी। ताहलिया मैकग्रा टीम की उपकप्तान होंगी। ऐसे में आइए मोलिन्यू के क्रिकेट करियर पर एक नजर डाल लेते हैं।

बयान मोलिन्यू ने कप्तानी मिलने के बाद क्या कहा? कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने पर आभार जताते हुए मोलिन्यू ने कहा, "ऑस्ट्रेलिया की कप्तान चुना जाना मेरे लिए सच में सम्मान की बात है और मुझे इस पर बेहद गर्व है।" उन्होंने टीम और खेल पर हीली के बड़े प्रभाव को भी स्वीकार किया। नई कप्तान ने कहा कि वह मजबूत खिलाड़ियों के समूह के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं, जहां कई कमाल के खिलाड़ी मौजूद हैं और साथ ही उभरती हुई रोमांचक प्रतिभाएं भी सामने हैं।

बाहर चोट के कारण काफी समय टीम से बाहर रहीं मोलिन्यू घुटने की चोट के कारण 2024 से नहीं खेलने के बावजूद मोलिन्यू को टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला बिग बैश लीग की टीम मेलबर्न रेनेगेड्स की कप्तान के रूप में उन्होंने 2024-25 सीजन में टीम को पहला खिताब दिलाया था। मोलिन्यू फरवरी में भारत के खिलाफ 3 टी-20 मैचों की सीरीज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी। हीली मार्च की शुरुआत में वनडे सीरीज और एकमात्र टेस्ट में टीम की अंतिम बार कमान संभालेंगी।

आंकड़े ऐसा रहा है मोलिन्यू का अंतरराष्ट्रीय करियर मोलिन्यू ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 4 पारियों में 24.85 की औसत से 7 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। वनडे में इस खिलाड़ी ने 17 मुकाबले खेले हैं और इसकी 17 पारियों में 17 की ही औसत से 31 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/14 का रहा है। टी-20 मे इस खिलाड़ी ने 38 मैच की 38 पारियों में 18.68 की औसत से 41 विकेट लिए हैं।

