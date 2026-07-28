कौन हैं इंदौर के ऑलराउंडर सारांश जैन, जिन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका?
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने अगले महीने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें चाेटिल ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। उन्हें घरेलू क्रिकेट में लगातार किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया गया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
परिचय
कौन हैं सारांश जैन?
33 वर्षीय सारांश दाएं हाथ से ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं।
वह पिछले एक दशक से अधिक समय से घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
क्रिकेट उन्हें विरासत में मिला है क्योंकि उनके पिता सुबोध जैन भी मध्य प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और उनकी इस सफलता में उनके पिता का भी काफी अहम योगदान रहा है।
चर्चा
घरेलू क्रिकेट में कब सुर्खियों में आए थे सारांश?
सारांश जैन पहली बार बड़े स्तर पर तब सुर्खियों में आए जब चंद्रकांत पंडित के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश ने 2021-22 में मुंबई को हराकर ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था।
उस सीजन में सारांश ने नॉकआउट मैचों (क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल) में मुख्य ऑफ-स्पिनर के रूप में जिम्मेदारी संभाली और 3 मैचों में 13 विकेट चटकाते हुए टीम की खिताबी जीत में अहम योगदान दिया।
उन्होंने फाइनल में 57 रन की अर्धशतकीय पारी भी खेली थी।
सफलता
सारांश को कैसे मिली भारतीय टीम में जगह?
इस महीने की शुरुआत में इंडिया-A के श्रीलंका दौरे पर गॉल टेस्ट के दौरान उन्होंने श्रीलंका-A के खिलाफ मैच में 6 विकेट (4/92 और 2/66) चटकाए थे।
इसी तरह पहली पारी में संकट के समय नाबाद 70 रनों की जुझारू पारी खेली थी। इससे इंडिया-A को जीत दर्ज करने में सफलता मिली थी।
श्रीलंका की स्पिन अनुकूल पिचों पर किए गए इसी दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने उनके लिए सीधे भारतीय टेस्ट टीम के दरवाजे खोल दिए।
प्रदर्शन
सारांश का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन?
सारांश ने साल 2014 में तमिलनाडु के खिलाफ अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया था।
उन्होंने अब तक 54 मैच खेले हैं, जिसकी 97 पारियों में 27.30 की औसत और 3.01 की इकॉनमी से 188 विकेट चटकाए हैं।
इसमें 10 बार 4 और 10 बार 5 विकेट हॉल शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/75 का रहा है।
इसी तरह उन्होंने 85 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 2,223 रन भी बनाए हैं। इसमें 2 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं।
करियर
लिस्ट-A और टी-20 में कैसे हैं सारांश के आंकड़े?
सारांज ने अब तक 47 लिस्ट-A मैच भी खेले हैं, जिसकी 35 पारियों में 17.83 की औसत से 533 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल हैं।
उन्होंने 45 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 4.32 की इकॉनमी से 38 विकेट भी झटके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/29 का रहा है।
वह 20 टी-20 मैचों की 8 पारियों में 37 रन बनाने के साथ 17 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट लेने में सफल रहे हैं।