मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है

कौन हैं इंदौर के ऑलराउंडर सारांश जैन, जिन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मिला मौका?

लेखन भारत शर्मा 10:49 am Jul 28, 202610:49 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सीनियर चयन समिति ने अगले महीने श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें चाेटिल ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। उन्हें घरेलू क्रिकेट में लगातार किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम दिया गया है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।