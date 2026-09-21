कौन है ऑस्ट्रेलिया के जैक एडवर्ड्स, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में मिला मौका?

तेज गेंदबाज बिली स्टेनलेक साइड स्ट्रेन के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी।

ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद उनका स्कैन कराया जाएगा। उनकी जगह ही एडवर्ड्स को मौका मिला।

वहीं, स्पेंसर जॉनसन को भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले टीम से रिलीज किया गया है। वह अगले महीने पुडुचेरी में होने वाले ऑस्ट्रेलिया-A के 50 ओवर के 3 मुकाबलों के लिए टीम से जुड़ेंगे।