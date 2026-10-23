जानिए कौन हैं 22 साल की तेज गेंदबाज जिंतिमानि कलिता, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया

भारत की प्रमुख तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर इस वनडे सीरीज से बाहर हो गई और चयन समिति ने कलिता को टीम में शामिल किया।

इसके बाद टीम प्रबंधन ने भरोसा जताते हुए उन्हें डेब्यू का मौका दिया।

कलिता जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में संपन्न हुई टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थी, लेकिन उन्हें किसी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला था।

भारत ने उस टी-20 सीरीज के क्लीन स्वीप किया था।