सोनल दिनुशा ने भी इस सूची में जगह बनाई है

करियर के पहले 5 टेस्ट के बाद किस श्रीलंकाई बल्लेबाज के नाम हैं सबसे ज्यादा रन?

लेखन Manoj Panchal 05:08 pm Aug 28, 202605:08 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका के उभरते हुए बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। पिछले साल कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी चारों पारियों में 80 से अधिक रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल रहे। दिनुशा के टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत के बीच नजर डालते हैं कि पहले 5 टेस्ट के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन हैं।