करियर के पहले 5 टेस्ट के बाद किस श्रीलंकाई बल्लेबाज के नाम हैं सबसे ज्यादा रन?
क्या है खबर?
श्रीलंका के उभरते हुए बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। पिछले साल कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपनी चारों पारियों में 80 से अधिक रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल रहे। दिनुशा के टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत के बीच नजर डालते हैं कि पहले 5 टेस्ट के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज कौन हैं।
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धनंजय डी सिल्वा - 550 रन
मौजूदा श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अपने पहले 5 टेस्ट में 550 रन बनाए थे।
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जुलाई 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। पहले 5 टेस्ट में उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे।
डी सिल्वा ने अब तक 69 टेस्ट में 38.86 की औसत से 4,431 रन बनाए हैं। उनके नाम 13 शतक और 20 अर्धशतक हैं।
#2
सोनल दिनुशा - 606 रन
दिनुशा ने 5 मैचों की 9 पारियों में 86.57 की औसत से 606 रन बनाकर इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनके नाम 3 शतक और 2 अर्धशतक हैं।
भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में दिनुशा ने 420 रन बनाए। किसी अन्य बल्लेबाज ने 2 टेस्ट की सीरीज में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 370 रन भी नहीं बनाए हैं।
भारत के खिलाफ सीरीज में उनके स्कोर 84, 100, 103 और नाबाद 133 रन रहे।
#1
कामिंदु मेंडिस - 631 रन
कामिंदु मेंडिस पहले 5 टेस्ट मैचों में 631 रन बनाकर इस सूची में शीर्ष पर हैं।
इस बल्लेबाज ने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करते हुए 61 रन बनाए थे। इसके करीब 2 साल बाद अपने दूसरे टेस्ट में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़े।
अगले 3 टेस्ट में उन्होंने एक शतक और 2 बार 70+ स्कोर बनाए।
अब तक 18 टेस्ट में मेंडिस ने 53.65 की औसत से 1,556 रन बनाए हैं।