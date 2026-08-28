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सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रचा इतिहास, बनाए ये खास रिकॉर्ड
सोनल दिनुशा ने बनाए कही बड़े रिकॉर्ड

सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रचा इतिहास, बनाए ये खास रिकॉर्ड

लेखन Manoj Panchal
Aug 28, 2026
01:36 pm
क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका यह सीरीज 0-1 से हार गया, लेकिन दिनुशा ने चारों पारियों में 80 से ज्यादा रन बनाए। कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका को फॉलोऑन के बावजूद मैच ड्रॉ कराने में मदद की। दिनुशा ने सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।

आंकड़े 

चारों पारियों में 50+ रन बनाने वाले तीसरे श्रीलंकाई

दिनुशा 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की चारों पारियों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज हैं।

उनसे पहले कुमार संगाकारा ने यह उपलब्धि 2 बार हासिल की थी, जबकि दिमुथ करुणारत्ने भी इस सूची में शामिल हैं।

दिनुशा ने सीरीज के पहले टेस्ट की पहली पारी में 100 रन और दूसरी पारी में 84 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट में उन्होंने 103 और नाबाद 133 रन बनाए।

रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ भी बनाया खास रिकॉर्ड

भारत के खिलाफ दिनुशा अपनी शुरुआती 4 टेस्ट पारियों में 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने।

उनसे पहले यह कारनामा जिम्बाब्वे के दिग्गज एंडी फ्लावर ने 2000 में किया था। फ्लावर ने उन 4 पारियों में नाबाद 183, 70, 55 और नाबाद 232 रन बनाए थे।

दिनुशा भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 4 बार 80 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने।

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शतक 

2 टेस्ट की सीरीज में जड़े 3 शतक

दिनुशा अब 2 टेस्ट की द्विपक्षीय सीरीज में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक लगाने वाले 6 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। हालांकि, वह ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि 2 मैचों की सीरीज में हासिल की।

भारत के खिलाफ सीरीज में उनके 420 रन नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी भी बल्लेबाज के 2 टेस्ट की सीरीज में बनाए सर्वाधिक रन हैं।

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अन्य रिकॉर्ड

फॉलोऑन के बाद दोनों पारियों में शतक

दिनुशा टेस्ट में फॉलोऑन खेलने वाली टीम के लिए दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज बने हैं। भारत के विजय हजारे और जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर अन्य 2 खिलाड़ी हैं।

इसके अलावा, दिनुशा नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले चौथे श्रीलंकाई और कुल पांचवें बल्लेबाज बने।

अपने पहले 5 टेस्ट में 606 रन उनके किसी श्रीलंकाई बल्लेबाज के लिए दूसरे सर्वाधिक रन है।

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