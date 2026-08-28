सोनल दिनुशा ने बनाए कही बड़े रिकॉर्ड

सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रचा इतिहास, बनाए ये खास रिकॉर्ड

लेखन Manoj Panchal 01:36 pm Aug 28, 202601:36 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका यह सीरीज 0-1 से हार गया, लेकिन दिनुशा ने चारों पारियों में 80 से ज्यादा रन बनाए। कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर उन्होंने श्रीलंका को फॉलोऑन के बावजूद मैच ड्रॉ कराने में मदद की। दिनुशा ने सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।