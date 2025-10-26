रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ओवरों के लिहाज से सबसे छोटा मैच कौन सा है?

रणजी ट्रॉफी के इतिहास में अब तक कई दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। ऐसे ही 2025-26 सीजन में सर्विसेज क्रिकेट टीम और असम क्रिकेट टीम के बीच ऐतिहासिक मैच सम्पन्न हुआ। दरअसल, एलीट ग्रुप-C का यह मैच सिर्फ 90 ओवर में ही समाप्त हुआ। यह रणजी ट्रॉफी के इतिहास का सबसे छोटा मैच (ओवरों के लिहाज से) साबित हुआ, जिसमें सर्विसेज ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।

लेखा-जोखा सिर्फ 90 ओवरों में ही मैच का निकला परिणाम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए असम की पारी सिर्फ 17.2 ओवर में 103 रन पर सिमट गई। जवाब में सर्विसेज की पारी 29.2 ओवर में 108 रन पर ही ढेर हुई। अपनी पहली पारी में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली असम की दूसरी पारी 75 रन पर ऑलआउट हुई। असम ने अपनी दूसरी पारी में 29.3 ओवर बल्लेबाजी की। आखिर में छोटे से लक्ष्य को सर्विसेज ने 13.5 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल किया।

हैट्रिक एक ही पारी के दौरान मिली 2 हैट्रिक इस मैच में एक ही टीम के 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कारनामा किया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार एक ही पारी में 2 हैट्रिक भी देखने को मिलीं। सर्विसेज के अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने यह उपलब्धि हासिल की। ​​ अर्जुन ने असम की पहली पारी में 46 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि जांगड़ा ने 5 रन देते हुए 3 विकेट लिए। आखिरकार अर्जुन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

मैच रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे छोटा मैच इससे पहले गेंदों के लिहाज से सबसे कम स्कोर का पिछला रिकॉर्ड 1961-62 में दिल्ली और रेलवे के बीच हुए मुकाबले का था। उस मैच में 547 गेंदों में ही मैच समाप्त हो गया था, जिसमें 359 रन बने और 32 विकेट गिरे थे। वहीं समय के लिहाज से सबसे छोटा मुकाबला 1934 में मद्रास और मैसूर के बीच खेला गया था। वो मैच पहले दिन ही समाप्त (100.5 ओवर) हो गया था।