भारत के खिलाफ हार के बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ? कोच हेसन ने बताया

बयान पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में छाई निराशा- हेसन पाकिस्तान टीम के मुख्य कोच हेसन ने मैच के बाद कहा, "इस करारी हार के बाद हमारे ड्रेसिंग रूम में काफी निराशा का माहौल है, क्योंकि वे जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसका कितना महत्व है।" उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि पाकिस्तान बनाम भारत एक बहुत बड़ा आयोजन है। जाहिर है, आज से पहले हमने लगातार 5 मैच जीते थे, इसलिए हम आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन आज हम बहुत बुरी तरह से हार गए।"

बचाव हेसन ने किया पहले गेंदबाजी करने के फैसले का बचाव हेसन ने मैच में पहले गेंदबाजी करने के टीम के फैसले का बचाव करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि शुरुआत में गेंद काफी स्पिन कर रही थी और हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन ईशान किशन की पारी ने हमसे मैच छीन लिया।" उन्होंने कहा, "हमें खुद को संभालना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम 2-3 दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें।हमने विश्व कप से पहले अच्छी क्रिकेट खेली है और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"

