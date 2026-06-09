वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: टी-20 सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम बातें 

श्रीलंका

ऐसी है श्रीलंका की टीम

कुसल मेंडिस की कप्तानी में ही श्रीलंकाई टीम टी-20 सीरीज में हिस्सा लेगी। मथीशा पथिराना इस सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं। वह बीते मई के बीच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए एक मैच खेलते समय चोटिल हो गए थे। श्रीलंकाई टीम: पथुम निसांका, कामिल मिशारा, लसिथ क्रोसपुले, पवन रथनायके, कुसल मेंडिस (कप्तान), कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, मिलन रथनायके, डुनिथ वेलालेज, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका, ईशान मलिंगा, बिनुरा फर्नांडो, और नुवान तुषारा।