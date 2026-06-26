धनंजय डी सिल्वा ने शानदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: धनंजय डी सिल्वा ने अपने टेस्ट करियर का 13वां शतक लगाया, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 02:11 am Jun 26, 202602:11 am

क्या है खबर?

एंटीगुआ में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने शानदार शतकीय पारी खेली। 42 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे धनंजय ने पारी संभाला। उन्होंने दिनेश चांदीमल के साथ चौथे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। चांदीमल ने भी 54 रन का योगदान दिया। चांदीमल के आउट होने के बाद धनंजय ने एक छोर संभाले रखा और वेस्टइंडीज को हावी नहीं होने दिया।