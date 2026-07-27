शान मसूद ने शानदार शतकीय पारी खेली (फाइल तस्वीर)

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान: शान मसूद ने अपने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:51 pm Jul 27, 202608:51 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन शान मसूद ने शानदार शतकीय पारी (109) खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 7वां शतक साबित हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने अपना पहला ही टेस्ट शतक लगाया। उन्होंने तीसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया। साल 2026 में मसूद के बल्ले से निकला यह पहला टेस्ट शतक भी है। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।