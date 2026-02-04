टी-20 विश्व कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज की टीम, शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी

टी-20 विश्व कप 2026 में वार्म-अप मैच खेले जा रहे हैं और 7 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। यह संस्करण भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, जिसमें वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की कप्तानी शाई होप करेंगे। कैरेबियाई टीम ने अब तक 2 बार खिताब जीते हैं और टीम अपने तीसरे खिताब के लिए चुनौती पेश करेगी। इस बीच टी-20 विश्व कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज की टीम, शेड्यूल और अन्य जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

शेड्यूल स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी वेस्टइंडीज टी-20 विश्व कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप-C में मौजूद है। इस ग्रुप की अन्य टीमें स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल और इंग्लैंड हैं। वेस्टइंडीज अपना पहला मैच 7 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 11 फरवरी को इंग्लैंड के विरुद्ध कैरेबियाई टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। होप के नेतृत्व वाली टीम को 15 फरवरी को नेपाल से भिड़ना है, जबकि 19 फरवरी को इटली से मैच खेलना है।

खिताब वेस्टइंडीज ने जीते हैं 2 खिताब वेस्टइंडीज ने 2 बार टी-20 विश्व कप (2012 और 2016) का खिताब जीता है। ऐसे में होप की कप्तानी में टीम तीसरा खिताब जीतना चाहेगी। 2012 संस्करण के फाइनल में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 36 रन से हराया था। 2016 में वेस्टइंडीज ने खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड को हराया था। दोनों बार टीम की कप्तानी डेरेन सैमी ने की थी। बता दें कि वेस्टइंडीज के अलावा भारत और इंग्लैंड भी 2-2 बार विजेता बना था।

