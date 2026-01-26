टी-20 विश्व कप 2026 के लिए वेस्टइंडीज की टीम घोषित, शाई होप करेंगे कप्तानी

क्विंटन सैम्पसन क्विंटन सैम्पसन के ऐसे हैं आंकड़े सैमसन गुयाना CPL 2025 में अमेजन वॉरियर्स के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 9 पारियों में 151.57 की स्ट्राइक रेट से 241 रन बनाए। अपने अब तक के टी-20 क्रिकेट करियर में 27.60 की औसत और 142.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 276 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 3 पारियों में 35 रन बनाए थे।

मौका जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल की भी हुई वापसी पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल के साथ-साथ रोमारियो शेफर्ड की भी टीम में वापसी हुई है। ये खिलाड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे। अल्जारी जोसेफ चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। यही टीम 27 जनवरी को पार्ल में शुरू होने वाली 3 मैचों की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। टी-20 विश्व कप 2016 का खिताब जीतने वाली कैरेबियाई टीम से जॉनसन चार्ल्स भी इस टीम का हिस्सा हैं।

टीम ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज की टीम ग्रुप-C में मौजूद है। इस ग्रुप की अन्य टीमें स्कॉटलैंड, इटली, नेपाल और इंग्लैंड है। वेस्टइंडीज अपना पहला मैच 7 फरवरी को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जेडन सील्स, और रोमारियो शेफर्ड।

