श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, अल्जारी और शमर जोसेफ की वापसी

स्थिति

WTC 2025-27 में वेस्टइंडीज की स्थिति

वेस्टइंडीज वर्तमान में 9 टीमों वाली WTC 2025-27 तालिका में सबसे निचले स्थान पर है। उसने अब तक खेले 8 टेस्ट मैचों में से 7 में हार का सामना किया है और एक मैच ड्रॉ रहा है। वेस्टइंडीज का अंक प्रतिशत 4.17 है। बता दें की इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 3 जुलाई से एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में ही खेला जाएगा। उससे पहले दोनों टीमों के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी।