न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 19 वर्षीय स्पिनर विटेल लावेस को पहली बार वेस्टइंडीज टीम में शामिल किया गया है

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम घोषित, जानिए किन्हें मिला मौका

लेखन भारत शर्मा 02:43 pm Jul 08, 202602:43 pm

क्या है खबर?

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली 5 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के शुरुआती 3 मैचों के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। इसमें 19 साल के कलाई के स्पिनर विटेल लावेस को पहली बार टीम में मौका दिया गया है। लावेस ने अब तक घेरलू क्रिकेट में भी डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट झटके थे।