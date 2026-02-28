टी-20 विश्व कप में ईडन गार्डन स्टेडियम में कोई मैच नहीं हारा है वेस्टइंडीज, जानिए प्रदर्शन

प्रदर्शन ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज ने खेले हैं 7 टी-20 मैच वेस्टइंडीज ने ईडन गार्डन स्टेडियम में अब तक 7 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच उन्होंने जीते हैं और 4 में शिकस्त का सामना किया है। इस मैदान पर कैरेबियाई टीम का सर्वोच्च स्कोर 182 रन रहा है। इस समय खेले जा रहे टी-20 विश्व कप 2026 में भी वेस्टइंडीज की टीम कोलकाता के इस ऐतिहासिक मैदान पर 2 मैच खेले चुकी है और दोनों में मैच जीती है।

जानकारी टी-20 विश्व कप में ईडन गार्डन में कोई मैच नहीं हारी है वेस्टइंडीज टी-20 विश्व कप इतिहास में ईडन गार्डन में वेस्टइंडीज ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। बता दें कि टी-20 विश्व कप 2016 के फाइनल में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराया था। ये मैच कोलकाता में ही हुआ था।

भारत भारत का कोलकाता में जोरदार रहा है प्रदर्शन ईडन गार्डन स्टेडियम में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस मैदान पर भारत ने 8 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 में जीत दर्ज की है और एक में शिकस्त झेली है। भारत का यहां पर सर्वोच्च स्कोर 186 रन है। क्रिकइंफो के मुताबिक, टी-20 विश्व कप में भारत ने यहां पर अब तक एक मैच खेला है और उसमें जीत दर्ज की है।

भारत इन भारतीय खिलाड़ियों ने किया उम्दा प्रदर्शन विराट कोहली ने यहां पर 46.33 की औसत से 4 पारियों में 139 रन बनाए थे। मौजूदा भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यहां पर 5 पारियों में 26.75 की औसत और 172.58 की स्ट्राइक रेट के साथ 107 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में हर्षल पटेल ने यहां पर 18.71 की औसत के साथ 7 विकेट लिए थे। मौजूदा टीम में शामिल खिलाड़ियों में अक्षर पटेल ने 2 मैचों में 6.2 की औसत से 5 विकेट लिए।