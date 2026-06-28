वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को पारी और 217 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

शतक

धनंजय ने अपना 13वां शतक लगाया

धनंजय ने 168 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 17 चौके निकले। उन्होंने पहले चांदीमल के साथ चौथे विकेट के लिए 68 रन जोड़े। इसके बाद सोनल दिनुषा के साथ 149 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई। धनंजय सोनुल के आउट होने के बाद भी डटे रहे और मिलान प्रियनाथ रत्नायके के साथ पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने 150 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका तीसरा शतक साबित हुआ।