वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका: आमिर जंगू ने अपने दूसरे टेस्ट में लगाया दोहरा शतक

करियर

जंगू ने अपने दूसरे टेस्ट में ही लगाया दोहरा शतक

जंगू ने 2025 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक सिर्फ 2 ही टेस्ट खेले हैं, जिसमें 200 से अधिक रन बनाए हैं। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का कुल तीसरा ही शतक साबित हुआ। अब तक उन्होंने कुल 48 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 40 की औसत के साथ 2,800 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 17 अर्धशतक भी लगाए हैं।