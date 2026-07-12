वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने शानदार मैच जिताऊ अर्धशतकीय पारी खेली है

वेस्टइंडीज ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 08:10 am Jul 12, 202608:10 am

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 267/10 का स्कोर बनाया था। जवाब में केरेबियन टीम ने 3 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए इस मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।