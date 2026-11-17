क्रिकइंफो से बातचीत में CWI के अध्यक्ष किशोर शैलो ने स्पष्ट किया कि कैरेबियाई और भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी को देखते हुए उत्तर अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "यह वास्तव में उत्तर अमेरिका में विस्तार करने की हमारी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में ICC द्वारा अमेरिका में स्पष्ट रूप से निवेश किया गया है। वहां टी-20 विश्व कप खेला गया और अब ओलंपिक भी होने जा रहा है।"