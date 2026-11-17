वेस्टइंडीज अगले साल अमेरिका या कनाडा में भारत के खिलाफ खेल सकता है टी-20 सीरीज
क्या है खबर?
उत्तर अमेरिका में क्रिकेट का विस्तार करने की अपनी रणनीति के तहत क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) अगले साल जुलाई में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज के 2 मुकाबलों की मेजबानी अमेरिका (USA) या कनाडा में कर सकता है। संभावित मेजबान शहरों की सूची में वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजिल्स और टोरंटो शामिल हैं। इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में संपन्न हुई ICC की तिमाही बैठक के बाद यह बड़ी योजना सामने आई है।
बयान
CWI अध्यक्ष किशोर शैलो ने जारी किया बयान
क्रिकइंफो से बातचीत में CWI के अध्यक्ष किशोर शैलो ने स्पष्ट किया कि कैरेबियाई और भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी को देखते हुए उत्तर अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मैचों का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा, "यह वास्तव में उत्तर अमेरिका में विस्तार करने की हमारी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में ICC द्वारा अमेरिका में स्पष्ट रूप से निवेश किया गया है। वहां टी-20 विश्व कप खेला गया और अब ओलंपिक भी होने जा रहा है।"
आवश्यक
CWI ने आयोजन को बताया आवश्यक
शैलो ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह हमारे लिए आवश्यक है और निश्चित रूप से अमेरिका तथा उत्तर अमेरिकी बाजार का विस्तार करने और उसका लाभ उठाने में CWI की एक बड़ी भूमिका है, जहां कैरेबियाई और भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। यही कारण है कि हम वहां मैचों की मेजबानी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि ICC भी उस बाजार को मजबूत करने में मदद कर सकता है।"
कार्यक्रम
भारत के दौरे का कार्यक्रम और संभावित मैदान
वेस्टइंडीज जुलाई 2027 में भारत की मेजबानी के साथ अगले चक्र की शुरुआत करेगा। इस दौरे में संभवतः 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे।
5 टी-20 मैचों में से 2 उत्तर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी और टोरंटो में हो सकते हैं।
इसके अलावा लॉस एंजिल्स के पोमोना (जो 2028 ओलंपिक में क्रिकेट का आयोजन स्थल है) और फ्लोरिडा के लॉडरहिल (ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम) के नामों पर भी विचार किया जा रहा है।
टेस्ट
टेस्ट क्रिकेट पर CWI के CEO ने दिया अहम बयान
वेस्टइंडीज के अगले चक्र में कई टेस्ट सीरीज शामिल हैं।
इसका मुख्य आकर्षण 2028 में इंग्लैंड का टेस्ट दौरा होगा, जहां ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट मैच (जून 1928) के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष टेस्ट खेला जाएगा।
इस पर CWI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस डेहरिंग ने कहा, "यह एक भव्य अवसर होगा। हमें उम्मीद है कि वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी वहां मौजूद रहेंगे।"