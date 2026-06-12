वेस्टइंडीज ने पहले टी-20 मुकाबले में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

अर्धशतक

कामिंदु ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगाया दूसरा अर्धशतक

कामिंदु ने 39 गेंदों का सामना किया और 51 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 130.77 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा अर्धशतक रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने दूसरा पचासा लगाया। इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 40.33 की औसत से 121 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130.10 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 51 रन है।