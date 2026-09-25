क्रिस गेल के आंकड़े भारतीय सरजमीं पर शानदार रहे हैं (तस्वीर: एक्स/@ICC)

वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के इन बल्लेबाजों ने भारतीय सरजमीं पर बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

लेखन आदर्श कुमार 02:44 pm Sep 25, 202602:44 pm

क्या है खबर?

भारतीय सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय परिस्थितियों में खेलते हुए इन बल्लेबाजों ने अपनी तकनीक और अनुभव के दम पर कई बड़ी पारियां खेलीं हैं। कुछ कैरेबियाई बल्लेबाजों का बल्ला भारतीय मैदानों पर खूब चला है और उन्होंने अकेले अपने दम पर मैच पलट दिया। ऐसे में आइए वेस्टइंडीज के उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।