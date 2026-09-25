वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के इन बल्लेबाजों ने भारतीय सरजमीं पर बनाए हैं सबसे ज्यादा रन
क्या है खबर?
भारतीय सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कई बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय परिस्थितियों में खेलते हुए इन बल्लेबाजों ने अपनी तकनीक और अनुभव के दम पर कई बड़ी पारियां खेलीं हैं। कुछ कैरेबियाई बल्लेबाजों का बल्ला भारतीय मैदानों पर खूब चला है और उन्होंने अकेले अपने दम पर मैच पलट दिया। ऐसे में आइए वेस्टइंडीज के उन बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने भारत में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
#1
मार्लन सैमुअल्स (967 रन)
सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स हैं।
उन्होंने साल 2002 से 2018 के बीच भारत में 28 वनडे मुकाबले खेले थे।
उस दौरान उन्होंने 38.68 की औसत से 967 रन बनाए थे। उनकी स्ट्राइक रेट 85.49 की रही थी।
सैमुअल्स के बल्ले से 3 शतक और 6 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 126 रन रहा था। ये खिलाड़ी 3 पारियों में नाबाद भी रहा था।
#2
कार्ल हूपर (806 रन)
वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कार्ल हूपर सूची में दूसरे स्थान पर हैं। भारत में इस खिलाड़ी ने पहला वनडे साल 1987 में खेला था।
आखिरी बार वह 2002 में खेलते हुए नजर आए थे।
इस खिलाड़ी ने 24 मैच खेले थे और इसकी 22 पारियों में 53.73 की औसत से 806 रन बनाए थे। हूपर के बल्ले से एक शतक और 6 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 113 रन रहा था।
वह 7 पारियों में नाबाद भी थे।
#3
शिवनरायण चंद्रपॉल (578 रन)
तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल हैं। उन्होंने साल 1994 में भारत में अपना पहला वनडे मैच खेला था।
आखिरी बार वह 2007 में यहां खेलते हुए नजर आए थे।
उन्होंने 18 मुकाबले खेले थे और इसकी 16 पारियों में 41.28 की शानदार औसत से 578 रन बनाए थे।
उन्होंने यहां एक शतकीय और 4 अर्धशतकीय पारियां खेलीं थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 149 रन रहा था। वह 2 पारियों में नाबाद भी रहे थे।
#4
क्रिस गेल (552 रन)
चौथे स्थान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने साल 2002 से 2013 तक भारत में 13 वनडे मुकाबले खेले थे।
इसकी 13 पारियों में उन्होंने 42.46 की औसत से 552 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 140 रन रहा था।
गेल ने 95 की स्ट्राइक रेट से भारत में बल्लेबाजी की थी और 2 पारियों में खाता खोले बिना भी पवेलियन लौटे थे।