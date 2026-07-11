वेस्ली मधेवेरे ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा तीसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही मधेवेरे की पारी और साझेदारी?

जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 रन के कुल स्कोर पर 3 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मधेवेरे ने एक छोर संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने इनोसेंट काइया (25) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद ब्रैड इवांस (50) के साथ 7वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी निभाई। वह 74 गेंदों में 5 चौके और एक छक्के से 75 रन बनाकर आउट हुए।