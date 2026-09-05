स्मृति मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

स्मृति मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
महिला टी-20 एशिया कप 2026 में शनिवार (5 सितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से मुकाबला होगा। इसमें सबकी नजरें भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना पर टिकी होंगी, जिन्होंने अपने पिछले मैच में हांगकांग के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। ऐसे में वह फिर से बड़ी पारी खेलकर कई रिकॉर्ड अपने नाम करना चाहेंगी। आइए पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
रिकॉर्ड
मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ने से 9 कदम दूर है मंधाना
मंधाना आज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते ही भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।
मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक 11 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.70 की औसत से कुल 307 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं। वह 9 रन बनाते ही मिताली को पीछे छोड़ देंगी।
फिलहाल मिताली 315 रनों के साथ शीर्ष पर हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर (230) सूची में तीसरे नंबर पर हैं।
बल्लेबाजी
मंधाना ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जड़ा था अर्धशतक
मंधाना ने इसी साल जून में ICC महिला टी-20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था।
भारत के 18/2 के स्कोर के साथ संघर्ष करने के दौरान मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन की बेहतरीन पारी खेली थी।
उनकी पारी से भारत ने 170/6 का स्कोर बनाया और पाकिस्तान को 64 रनों से शिकस्त दी थी।
एशिया कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ मंधाना के स्कोर क्रमश: 14, 6, 38, 17, और 45 रहे हैं।
उपलब्धि
मंधाना के नाम दर्ज महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरे सर्वाधिक रन
महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मंधाना दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।
उन्होंने 173 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 167 पारियों में 30.79 की औसत से 4,681 रन बनाए हैं। हांगकांग, चीन के खिलाफ बनाया गया शतक उनका दूसरा शतक था।
इसके अलावा उन्होंने 35 अर्धशतक भी जड़े हैं। वह इस प्रारूप में 37 बार 50+ स्कोर बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं।
इस प्रारूप में मंधाना से अधिक रन न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (4,758) ने ही बनाए हैं।