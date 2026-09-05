स्मृति मंधाना का टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मंधाना दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।

उन्होंने 173 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 167 पारियों में 30.79 की औसत से 4,681 रन बनाए हैं। हांगकांग, चीन के खिलाफ बनाया गया शतक उनका दूसरा शतक था।

इसके अलावा उन्होंने 35 अर्धशतक भी जड़े हैं। वह इस प्रारूप में 37 बार 50+ स्कोर बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं।

इस प्रारूप में मंधाना से अधिक रन न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (4,758) ने ही बनाए हैं।