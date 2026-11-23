वेलिंगटन टेस्ट: भारत के खिलाफ ड्रॉ कराने में सफल रही न्यूजीलैंड टीम, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
वेलिंगटन में भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में 239/5 का स्कोर बनाने में सफल रही। आखिरी दिन भारतीय गेंदबाज कीवी टीम को ऑलआउट नहीं कर सके, जिसके चलते मुकाबला ड्रॉ घोषित करना पड़ा। ग्लेन फिलिप्स (26*) और डेरिल मिचेल (49*) ने अपनी टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया। आइए, इस मुकाबले में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए। हेनरी निकोल्स ने 175 और फिलिप्स ने 118 रन की शानदार पारियां खेलीं।
इसके जवाब में भारतीय टीम ने केएल राहुल (136), ऋषभ पंत (128), शुभमन गिल (98), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) की पारियों की बदौलत 720/9 रन बनाकर पारी घोषित कर दी।
दूसरी पारी में न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 65 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 186 और ग्लेन फिलिप्स ने 126 गेंदें खेलीं।
शतक
निकोल्स ने भारत के खिलाफ पहली बार लगाया शतक
निकोल्स ने पहली पारी में 335 गेंदों का सामना किया और 175 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 21 चौके निकले।
यह उनके टेस्ट करियर का कुल 12वां शतक रहा। भारत के खिलाफ उनका पहला ही शतक साबित हुआ।
भारत 8वां ऐसा देश बना है, निकोल्स ने जिनके खिलाफ शतक लगाए हैं। वह इससे पहले बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की टीमों के खिलाफ शतक लगा चुके थे।
पारी
पहली पारी में फिलिप्स ने जड़ा शतक
कीवी टीम को पहली पारी में सिर्फ 70 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए फिलिप्स ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को आगे बढ़ाया।
उन्होंने निकोल्स के साथ मिलकर 216 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने दूसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया।
वह 216 गेंदों में 118 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 193 गेंदों में पूरा किया।
रिकॉर्ड्स
फिलिप्स ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
फिलिप्स न्यूजीलैंड के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने किसी एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाए हैं।
दिलचस्प रूप से फिलिप्स ने इसी साल वनडे और टी-20 मैचों में भारत के खिलाफ शतक लगाए हैं।
ऐसे में वह एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक टीम के खिलाफ तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा (2017 में श्रीलंका के खिलाफ) ऐसा कारनामा कर चुके हैं।
इतिहास
राहुल ने शतक लगाकर रचा इतिहास
दूसरे दिन तक 52 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहने वाले राहुल ने तीसरे दिन टिककर खेलते हुए अपना शतक पूरा किया।
यह उनके टेस्ट करियर का 13वां शतक साबित हुआ। वह 290 गेंदों में 136 रन बनाकर आउट हुए।
यह न्यूजीलैंड की धरती पर उनका पहला ही टेस्ट शतक साबित हुआ और इसके साथ वह सभी SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज बने।
सूची
इस सूची में शामिल हुए राहुल
राहुल भारत के कुल 5वें ऐसे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने सभी SENA देशों में शतक लगाने का कारनामा किया है।
उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली ऐसा कर चुके हैं।
यह SENA देशों में राहुल का कुल 7वां टेस्ट शतक है। वह इन देशों में दूसरे सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं।
बतौर सलामी बल्लेबाज SENA देशों में राहुल से ज्यादा शतक सिर्फ सुनील गावस्कर (8) ने लगाए हैं।
रिकॉर्ड
भारत ने न्यूजीलैंड में बनाया रिकॉर्ड स्कोर
टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 720/9 न्यूजीलैंड में बना अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है, जिसने 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ मेजबान टीम (न्यूजीलैंड) द्वारा बनाए गए 715/6 के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।
यह न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा पारी का स्कोर भी है।
इसने 1995 में इसी मैदान पर वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए 660/5 (पारी घोषित) के स्कोर को पीछे छोड़ दिया है।
तीसरा
भारत का तीसरा सर्वोच्च स्कोर
वेलिंगटन में भारत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा सबसे बड़ा पारी का स्कोर (720/9) दर्ज किया।
बता दें कि भारत के पिछ्ले 2 सर्वोच्च टेस्ट स्कोर 759/7 बनाम इंग्लैंड (चेन्नई, 2016) और 726/9 बनाम श्रीलंका (ब्रेबोर्न, 2009) हैं।
भारत ने 5वीं बार अपनी पारी में 700 या उससे अधिक रन का आंकड़ा पार किया है। भारत से ज्यादा सिर्फ श्रीलंका ने (7 बार) ये कारनामा किया है।
निराशाजनक
भारत ने वेलिंगटन में 1968 से नहीं जीता कोई टेस्ट मैच
वेलिंगटन में भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड अब भी निराशाजनक बना हुआ है।
भारत ने यहां 1968 में जीत दर्ज की थी, जबकि 1976, 1981, 1998, 2002 और 2020 में उसे हार का सामना करना पड़ा।
वहीं, 2009 और 2014 के मुकाबले ड्रॉ रहे थे। 2026 में भी भारतीय टीम जीत हासिल नहीं कर सकी और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वेलिंगटन में भारत की अगली टेस्ट जीत का इंतजार अब भी जारी है।
SENA
पंत ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
पंत ने पहली पारी में 128 रन बनाए। इसके साथ ही वह सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने।
वह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने।
इस बीच उन्होंने छक्कों के मामले में ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा। वह 153 गेंदों में 128 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कप्तान गिल (98) के साथ 100 रन जोड़े। वहीं, जुरेल के साथ 75 रन की साझेदारी निभाई।
छक्के
टेस्ट में दूसरे सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज बने पंत
पंत ने अपनी शतकीय पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए और वह अब टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में पूर्व कीवी बल्लेबाज मैकुलम को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 107 छक्के लगाए हुए थे। पंत के नाम अब 108 छक्के हो गए हैं।
इस प्रारूप में पंत से ज्यादा छक्के सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (138) ने लगाए हैं।