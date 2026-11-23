कीवी टीम को पहली पारी में सिर्फ 70 रन के कुल स्कोर पर 5 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए फिलिप्स ने संभलकर बल्लेबाजी की और स्कोर को आगे बढ़ाया।

उन्होंने निकोल्स के साथ मिलकर 216 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने दूसरे दिन के पहले सत्र में अपना शतक पूरा किया।

वह 216 गेंदों में 118 रन बनाकर आउट हुए। यह उनके टेस्ट करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 193 गेंदों में पूरा किया।