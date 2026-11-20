केएल राहुल ने हासिल की ये उपलब्धि (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

केएल राहुल ने रचा इतिहास, सभी SENA देशों में टेस्ट अर्धशतक वाले पहले भारतीय सलामी-बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 12:09 pm Nov 20, 202612:09 pm

क्या है खबर?

वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 159/1 का स्कोर बनाया। भारत से यशस्वी जायसवाल (85) और केएल राहुल (52*) ने अर्धशतक लगाए। स्टंप्स की घोषणा तक राहुल के साथ देवदत्त पडिक्कल (16) क्रीज पर मौजूद हैं। बेसिन रिजर्व के मैदान पर राहुल ने अर्धशतक लगाते ही अहम मुकाम हासिल किया। आइए इस बारे में जानते हैं।