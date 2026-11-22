वेलिंगटन टेस्ट: ध्रुव जुरेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया पहला अर्धशतक, भारत ने बनाई मजबूत बढ़त
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के 368 रन के जवाब में अपनी पारी 720/9 के स्कोर पर घोषित करते हुए 352 रन की बढ़त हासिल की। शीर्षक्रम के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद ध्रुव जुरेल ने 78 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का कुल तीसरा और कीवी टीम के विरुद्ध पहला अर्धशतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
बेहतरीन रही जुरेल की पारी
बेसिन रिजर्व के मैदान पर भारत ने जब 554 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खोया, तब जुरेल क्रीज पर आए।
उन्होंने उम्दा लय में बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 79 गेंदों में 7 चौकों और एक छक्के की मदद से 78 रन बनाकर आउट हुए।
अपनी इस अर्धशतकीय पारी के दौरान उन्होंने ऋषभ पंत (128) के साथ 75 और वाशिंगटन सुंदर (24) के साथ 54 रन की साझेदारी की।
करियर
ऐसा है जुरेल का टेस्ट करियर
जुरेल ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 20 पारियों में 42.88 की औसत से 729 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक 2 और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125 रन का रहा है।
साल 2024 में उन्होंने एक टेस्ट खेला और 19 रन बनाए थे। 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 9 पारियों में 32.12 की औसत से 257 रन बनाए थे।
फॉर्म
जुरेल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा
जुरेल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा है। उन्होंने टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड-A के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में 1, 2, 105 और 71 रन के स्कोर किए थे।
अब तक जुरेल का प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर शानदार चल रहा है।
अब उनके नाम 42 मैचों की 62 पारियों में लगभग 55 की अधिक की औसत से 2,900 से अधिक रन बनाए हैं।
जुरेल ने इस बीच अब तक 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं।
भारत
शानदार रही भारत की बल्लेबाजी
वेलिंगटन टेस्ट में भारत से पारी की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल (85) और राहुल (136) ने जोरदार शुरुआत दिलाई।
इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन की पारी खेली।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने शतक से चूक गए और 98 रन बनाकर आउट हुए।
वहीं, ऋषभ पंत ने 128 रन की पारी खेलकर भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। बतौर नाइट-वॉचमैन खेलते हुए अंशुल कंबोज ने 38 रन का योगदान दिया।