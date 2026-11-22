जुरेल ने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 13 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 20 पारियों में 42.88 की औसत से 729 रन बनाए हैं।

उनके बल्ले से एक 2 और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 125 रन का रहा है।

साल 2024 में उन्होंने एक टेस्ट खेला और 19 रन बनाए थे। 2025 में उन्होंने 5 टेस्ट की 9 पारियों में 32.12 की औसत से 257 रन बनाए थे।