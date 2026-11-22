ऋषभ पंत ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, सभी SENA देशों में टेस्ट शतक वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने

लेखन अंकित पसबोला 06:15 am Nov 22, 202606:15 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 128 रन बनाए। इसके साथ ही वह सभी SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने। वह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने। इस बीच उन्होंने छक्कों के मामले में ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।