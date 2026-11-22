ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, सभी SENA देशों में टेस्ट शतक वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने वेलिंगटन टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली पारी में 128 रन बनाए। इसके साथ ही वह सभी SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शतक लगाने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर बने। वह न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर भी बने। इस बीच उन्होंने छक्कों के मामले में ब्रैंडन मैकुलम को पीछे छोड़ा। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही पंत की पारी
न्यूजीलैंड के 368 रन के जवाब में भारत ने जब 386 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब पंत क्रीज पर आए।
उन्होंने बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और अपने टेस्ट करियर का 9वां शतक लगाया।
वह 153 गेंदों में 128 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (98) के साथ 100 रन जोड़े।
उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 75 रन की साझेदारी निभाई।
सूची
सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हुए पंत
भारतीय बल्लेबाजों का SENA देशों में बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है और पंत को यह परिस्थितियां पसंद आती हैं।
अपनी वेलिंगटन की पारी के साथ ही वह सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले सिर्फ छठे भारतीय बल्लेबाज बने हैं।
बता दें कि सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और केएल राहुल (इसी टेस्ट में 136 रन) सभी SENA देशों में शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं।
छक्के
टेस्ट में दूसरे सर्वाधिक छक्के वाले बल्लेबाज बने पंत
पंत ने अपनी शतकीय पारी में 10 चौके और 6 छक्के लगाए और वह अब टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने।
उन्होंने इस मामले में पूर्व कीवी बल्लेबाज मैकुलम को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 107 छक्के लगाए हुए थे।
पंत के नाम अब 108 छक्के हो गए हैं। इस प्रारूप में पंत से ज्यादा छक्के सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स (138) ने लगाए हैं।
आंकड़े
रनों के मामले में रवि शास्त्री को पीछे छोड़ा
पंत ने 2017 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था।
उन्होंने अब तक 53 टेस्ट खेले हैं, जिसकी 91 पारियों में 44.80 की बेहतरीन औसत से 3,853 रन बना लिए हैं। इस बीच उन्होंने 9 शतक और 21 अर्धशतक लगाए हैं।
पंत ने टेस्ट रनों के मामले में रवि शास्त्री को पीछे छोड़ा है। बता दें कि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर का अंत 3,830 रन के साथ किया था।
आंकड़े
बतौर विकेटकीपर विदेशों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज
पंत ने विदेशों में (विपक्षी टीम के घर पर) अब तक 36 टेस्ट की 63 पारियों में 43.61 की औसत के साथ 2,617 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 7 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं।
वह अब विदेशों में सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 58 पारियों में 2,512 रन बनाए थे।
इस सूची में तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी (2,498) हैं।