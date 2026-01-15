न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर हुए वाशिंगटन सुंदर, विश्व कप में खेलना मुश्किल- रिपोर्ट

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए वाशिंगटन सुंदर अब टी-20 सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। भारतीय ऑलराउंडर को बाएं निचले पसली हिस्से में साइड स्ट्रेन की समस्या हुई है। यह चोट उन्हें पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान लगी थी, जिसके बाद उन्हें वनडे सीरीज से भी बाहर कर दिया गया। अब 5 मैचों की टी-20 सीरीज में भी सुंदर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

रिपोर्ट BCCI के अधिकारी ने दी जानकारी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर 21 जनवरी से शुरू हो रही टी-20 सीरीज तक फिट नहीं हो सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि साइड स्ट्रेन के चलते उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है। वनडे सीरीज के लिए आयुष बडोनी सुंदर की जगह टीम में आए हैं। सुंदर की चोट ने टी-20 विश्व कप में उनकी उपलब्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

चोट चोट के बावजूद बल्लेबाजी करने आए थे सुंदर पहले वनडे में चोट के बावजूद सुंदर बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे थे और केएल राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मैच के बाद राहुल ने खुलासा किया था कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि सुंदर ठीक से दौड़ नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद सुंदर ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की और मैच जिताऊ साझेदारी निभाकर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला।

परेशानी सुंदर विश्व कप से बाहर हुए तो भारतीय टीम की बढ़ेगी परेशानी अगर सुंदर टी-20 विश्व कप 2026 की टीम से बाहर होते हैं तो यह भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा। सुंदर पावरप्ले और मिडिल ओवर्स में किफायती गेंदबाजी के साथ उपयोगी बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं। उनकी गैरमौजूदगी से टीम का ऑलराउंड संतुलन बिगड़ सकता है, खासकर स्पिन विभाग में गहराई कम होगी। इसके अलावा, निचले क्रम में रन बनाने और मैच हालात के अनुसार खुद को ढालने वाला अहम विकल्प टीम को खोना पड़ सकता है।

