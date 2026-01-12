LOADING...
वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ शेष वनडे मैचों से हो सकते हैं बाहर, जानिए कारण
लेखन भारत शर्मा
Jan 12, 2026
11:34 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में एक और बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण शेष 2 वनडे मैचों से बाहर हो सकते हैं। उन्हें शनिवार (11 जनवरी) को खेले गए सीरीज के पहले मैच के दौरान चोट लग गई थी। उनकी चोट ऋषभ पंत की चोट के बाद आई है, जिसके चलते उन्हें पहले वनडे से ठीक पहले सीरीज से बाहर होना पड़ा था।

चोट

सुंदर को कैसे लगी थी चोट?

पहले वनडे में सुंदर ने 5 ओवर गेंदबाजी की थी। उसके बाद उनकी जगह ध्रुव जुरेल को लाया गया था। भारत के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान आखिर में लगातार 2 विकेट गिरने पर सुंदर को बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने 7 गेंदों पर सात रन बनाए, लेकिन वह विकेटों के बीच दौड़ते हुए असहज दिखे। केएल राहुल ने भारत को जीत दिलाने में मदद की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

बयान

राहुल ने सुंदर की चोट पर दिया बयान

राहुल ने कहा कि उन्हें सुंदर की चोट की गंभीरता का पता नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि वह अच्छा खेल रहे थे। राहुल ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि वह दौड़ नहीं पा रहे थे। मुझे पता था कि पहली पारी में उन्हें थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन चोट की गंभीरता का मुझे अंदाजा नहीं था।" कप्तान शुभमन गिल ने बाद में पुष्टि की कि सुंदर की स्थिति का और आकलन करने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा।

पुष्टि

BCCI ने सुंदर को लेकर अभी नहीं की कोई पुष्टि

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सुंदर के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि नहीं की है और न ही उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को टीम में चुना है। सुंदर की इस चोट से आगामी टी-20 विश्व कप 2026 के लिए उनकी फिटनेस पर चिंताएं बढ़ गई हैं। वह टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन इस ताजा झटके से उनकी भागीदारी खतरे में पड़ सकती है।

