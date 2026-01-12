वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ शेष वनडे मैचों से हो सकते हैं बाहर, जानिए कारण

चोट सुंदर को कैसे लगी थी चोट? पहले वनडे में सुंदर ने 5 ओवर गेंदबाजी की थी। उसके बाद उनकी जगह ध्रुव जुरेल को लाया गया था। भारत के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान आखिर में लगातार 2 विकेट गिरने पर सुंदर को बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने 7 गेंदों पर सात रन बनाए, लेकिन वह विकेटों के बीच दौड़ते हुए असहज दिखे। केएल राहुल ने भारत को जीत दिलाने में मदद की और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

बयान राहुल ने सुंदर की चोट पर दिया बयान राहुल ने कहा कि उन्हें सुंदर की चोट की गंभीरता का पता नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि वह अच्छा खेल रहे थे। राहुल ने कहा, "मुझे नहीं पता था कि वह दौड़ नहीं पा रहे थे। मुझे पता था कि पहली पारी में उन्हें थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन चोट की गंभीरता का मुझे अंदाजा नहीं था।" कप्तान शुभमन गिल ने बाद में पुष्टि की कि सुंदर की स्थिति का और आकलन करने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा।

