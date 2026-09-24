इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर हुए हसरंगा (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड के खिलाफ बची हुई वनडे सीरीज से बाहर हुए वनिंदु हसरंगा

लेखन अंकित पसबोला 07:50 pm Sep 24, 202607:50 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बची हुई वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड दौरे पर सीरीज से ठीक पहले प्रैक्टिस सेशन में उनके पीठ के निचले हिस्से में दर्द हुआ, जिसके चलते वह शुरुआती 2 मैचों में नहीं खेल सके हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह तीसरे वनडे में भी नहीं खेलेंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।