साल 2026 में विराट कोहली के निशाने पर होंगे ये 3 बड़े रिकॉर्ड, आप भी जानिए

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए साल 2025 काफी यादगार रहा। उन्होंने पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता और भारतीय टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। साल के अंत में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 शतक भी जड़े। ऐसे में इस फॉर्म के साथ साल 2026 में कोहली 3 अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं।

रन विराट पूरे कर सकते हैं 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन इस साल कोहली की नजर सचिन तेंदुलकर के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 28,000 रन पूरे कर सकते हैं। वह इस आंकड़े से केवल 25 रन पीछे हैं। वह ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज होंगे। यह कमाल सबसे पहले सचिन (34,357) ने ही किया था। उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा (28,016) ने यह आंकड़ा छुआ था।

रिकॉर्ड सबसे तेज 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बनेंगे कोहली कोहली ने अभी तक 623 अंतरराष्ट्रीय पारियों में 27,975 रन बनाए हैं। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे मैचों सीरीज में अपने 28,000 रन पूरे कर लेंगे। इसके साथ ही वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज यह आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। वर्तमान में इस सूची में सचिन (644 पारी) शीर्ष पर हैं। इसी तरह संगाकारा ने 666वीं पारी में इस आंकड़े को छुआ था। ऐसे में कोहली के पास सचिन को पीछे छोड़ने का मौका है।

IPL IPL में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे कोहली IPL 2026 में कोहली के पास इतिहास रचने का मौका होगा। उन्हें टूर्नामेंट में 9,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 339 रन चाहिए। अभी तक कोहली ने 259 पारियों में 8,661 रन बनाए हैं और वह IPL इतिहास के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिनके 7,046 रन हैं। कोहली IPL में सिर्फ RCB के लिए खेले हैं। पिछले तीन IPL संस्करण में वह हर बार 600 से अधिक रन बना चुके हैं।

