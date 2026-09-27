कोहली ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में अपना 10वां शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 09:34 pm Sep 27, 202609:34 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में शतक (139*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का 55वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वां शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे करियर में 15,000 रन भी पूरे किए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (110) के साथ बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए कोहली की पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।