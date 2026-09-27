विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में अपना 10वां शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में शतक (139*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का 55वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ 10वां शतक साबित हुआ। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने वनडे करियर में 15,000 रन भी पूरे किए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने कप्तान शुभमन गिल (110) के साथ बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए कोहली की पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही कोहली की पारी
जीत के लिए मिले 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 74 के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब कोहली क्रीज पर आए।
उन्होंने साधारण सी नजर आ रही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के सामने निरंतर रन बटोरे।
ग्रीनफील्ड स्टेडियम पर उन्होंने गिल के साथ मिलकर 151 रन की साझेदारी की।
उम्दा बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया।
वह 88 गेंदों पर 139 रन बनाकर नाबाद रहे।
उपलब्धि
15,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी
कोहली ने अपने वनडे करियर में 315वें मैच की 303 पारियों में 15,000 रन पूरे किए। उन्होंने लगभग 60 की औसत के साथ ये आंकड़ा छूआ।
कोहली वनडे प्रारूप में फिलहाल दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही उनसे अधिक रन (18,426) बना चुके हैं।
तेंदुलकर ने 377वीं पारी में अपने 15,000 रन पूरे किए थे। ऐसे में कोहली सबसे तेज (303 पारियों में) ये आंकड़ा छूने वाले खिलाड़ी बने।
शतक
कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 शतक पूरे किए
कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 44 वनडे मैचों में 2,350 से रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक शामिल हैं। कोहली वनडे में 2 अलग-अलग टीमों के खिलाफ 10-10 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
श्रीलंका के खिलाफ उनके नाम पहले से ही 10 शतक हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ भी यह कारनामा कर चुके हैं।
कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 8 वनडे शतक लगाए हैं।
करियर
कोहली ने वनडे में लगाया अपना 55वां शतक
कोहली ने साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था।
वह अब तक 315 मैच की 303 पारियों में लगभग 60 की औसत के साथ 15,000 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 79 अर्धशतक के साथ रिकॉर्ड 55 शतक भी जड़े हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 183 रन का है। वह अपने इस बेमिसाल वनडे करियर में 170 से अधिक छक्के लगा चुके हैं।
जानकारी
कोहली ने तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड की बराबरी की
कोहली ने भारत में खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 42 शतक लगाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में घर पर संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने इस मामले में तेंदुलकर (42) के रिकॉर्ड की बराबरी की।
उपलब्धि
भारत में 7,000 वनडे रन वाले पहले बल्लेबाज बने कोहली
कोहली ने घरेलू मैदान पर खेले गए 131 वनडे मैचों में 7,000 रन पूरे किए हैं। वह घर पर खेलते हुए सर्वाधिक रन वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। बता दें कि तेंदुलकर ने घरेलू मैदान पर खेले गए 164 वनडे मैचों में 48.11 की औसत से 6,976 रन बनाए थे।
कोहली और तेंदुलकर के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने घर पर 6,000 रन का आंकड़ा नहीं छूआ है