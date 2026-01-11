विराट कोहली अपना 54वां शतक बनाने से चूके, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का धमाकेदार फॉर्म जारी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने अर्धशतकीय पारी (93) खेली। ये उनके वनडे करियर का 77वां और कीवी टीम के खिलाफ 10वां अर्धशतक रहा। वह अपने 54वें शतक से सिर्फ 7 रन दूरे थे, तभी काइल जैमीसन की गेंद पर उनका कैच माइकल ब्रेसवेल ने लपक लिया। इस पारी के दौरान उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन भी पूरे किए।

पारी ऐसी रही कोहली की पारी भारतीय टीम 301 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। रोहित शर्मा के रूप में टीम को पहला झटका लगा। कोहली नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर 107 गेंद में 118 रन की साझेदारी निभाई। श्रेयस अय्यर के साथ उन्होंने 76 गेंद में 77 रन की साझेदारी निभाई। कोहली ने 91 गेंद का सामना किया और 93 रन बनाए। उनके बल्ले से 8 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 102.20 की रही।

रिकॉर्ड कोहली ने पूरे किए 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन कोहली ने अपनी पारी के दौरान 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे कर लिए। वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज ये आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 557 मैचों की 624 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। सचिन ने 644 पारियों में 28,000 रन पूरे किए थे। कुमार संगाकारा ने ये कारनामा 666वीं पारी में किया था। सचिन और कोहली के अलावा किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन भी नहीं बनाए हैं।

पीछे कोहली ने कुमार संगाकारा को छोड़ा पीछे अपनी इस शतकीय पारी के दौरान कोहली ने एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज संगाकारा को पीछे छोड़ा है। संगाकारा ने अपने करियर में 594 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। इसकी 666 पारियों में 46.77 की औसत से 28,016 रन बनाने में सफल रहे थे। अब कोहली से आगे सिर्फ सचिन (34,357 रन) हैं।

