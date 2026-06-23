विराट कोहली ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है

विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का होंगे हिस्सा, पास किया फिटनेस टेस्ट - रिपोर्ट

लेखन भारत शर्मा 12:48 pm Jun 23, 202612:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई में शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले राहत की खबर आई है। टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में महत्वपूर्ण फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। यह परीक्षण सोमवार 22 जून को हुआ था और कोहली ने बिना किसी समस्या के इसे पास कर लिया। इससे अब उनके इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में उपलब्ध रहने की संभावना है।