विराट कोहली का IPL के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है प्रदर्शन? आंकड़ों से जानिए

विराट कोहली का IPL के फाइनल मुकाबलों में कैसा रहा है प्रदर्शन? आंकड़ों से जानिए
क्या है खबर?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। टीम ने IPL 2025 में पहली बार खिताब अपने नाम किया था। पहले क्वालीफायर में उसने गुजरात टाइटंस (GT) को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। इससे पहले RCB 4 बार IPL फाइनल में पहुंच चुकी है और विराट कोहली उन सभी मुकाबलों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में आइए फाइनल में उनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं।
2009
2009 के फाइनल में नहीं चला था कोहली का बल्ला
RCB पहली बार IPL 2009 में फाइनल खेली थी। डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ उस मैच में टीम को 6 रन से हार मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए डेक्कन चार्जर्स ने 143/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB 137/9 का स्कोर ही बना पाई थी। युवा कोहली 8 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके बल्ले से एक छक्का निकला था और उनकी स्ट्राइक रेट 87.50 की रही। उन्हें एंड्रयू साइमंड्स ने आउट किया था।
2011
2011 के फाइनल में खेली बेहद धीमी पारी
IPL 2011 का फाइनल RCB चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ खेलने उतरी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए CSK ने 205/5 का स्कोर बनाया था। मुरली विजय ने 42 गेंदों में 95 रन की पारी खेली थी। जवाब में RCB 147/8 का स्कोर ही बना पाई थी। कोहली ने उस मैच में 32 गेंदों का सामना किया था और सिर्फ 35 रन बना पाए थे। उनके बल्ले से एक चौका और एक छक्का निकला था। उनकी स्ट्राइक रेट 109.37 की थी।
2016
2016 के फाइनल में जड़ा अर्धशतक फिर भी हारी टीम
IPL 2016 का फाइनल मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और RCB के बीच हुआ था। उस मैच में RCB को 8 रन से हार मिली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए SRH ने 208/7 का स्कोर बनाया था। कोहली ने 35 गेंदों का सामना कर 54 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 154.28 की रही थी। उन्हें बरिंदर सरन ने क्लीन बोल्ड किया था। RCB 200/7 का स्कोर ही बना पाई थी।
2025
IPL 2025 के फाइनल में RCB के लिए बनाए सबसे ज्यादा रन
IPL 2025 में RCB ने लंबे समय का सूखा खत्म कर पहली बार खिताब जीता। फाइनल में टीम ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। कोहली ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 35 गेंदों पर 43 रन बनाए। वह टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। इस पारी की मदद से RCB ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190/9 का स्कोर बनाया। जवाब में PBKS 184/7 का ही स्कोर बना पाई। उसे 6 रन से हार मिली।