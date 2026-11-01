विराट कोहली वनडे सीरीज से पहले नेट्स में झुंझलाए, इस तेज गेंदबाज ने किया परेशान
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को रविवार सुबह एक अभ्यास सत्र के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा। न्यूजीलैंड की स्थानीय परिस्थितियों के तालमेल में ढलने के लिए आयोजित किए गए इस अभ्यास सत्र में भारत के एक युवा अनकैप्ड तेज गेंदबाज औकिब नबी ने अपनी स्विंग और रफ्तार से कोहली को नेट्स पर जमकर छकाया और काफी परेशान किया।
परेशान
नबी ने कोहली को अपनी स्विंग से किया परेशान
रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभ्यास सत्र वरिष्ठ बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के इरादे से तैयार किया गया था, लेकिन यहां युवा गेंदबाजों ने पूरी महफिल लूट ली।
नबी ने अपनी तीखी इन स्विंग गेंदों से कोहली को कई बार छकाया, जो सीधे उनके पैड्स और थाई-पैड्स पर जाकर लगीं।
नबी लगातार आउट स्विंग गेंदों से भी कोहली की परीक्षा ले रहे थे, जिससे गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए कई बार बीट किया।
जानकारी
नेट्स पर झुंझलाहट में दिखे कोहली
स्थिति यह हो गई कि बार-बार बीट होने की वजह से कोहली मैदान पर काफी असहज और खुद से चिड़चिड़े नजर आने लगे। हालांकि, बाद में उन्होंने दबाव को पीछे छोड़ा और रोहित शर्मा के साथ हंसी-मजाक करते नजर आए।
मौका
नबी को चोटिल प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मिला मौका
बता दें कि नबी को हाल ही में चोटिल तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के प्रतिस्थापन के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।
नबी ने इससे पहले लिंकन में इंडिया-A के लिए पहले अनाधिकृत टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उनकी यही शानदार फॉर्म नेट्स पर भी देखने को मिली।
नबी की गेंदों पर रोहित ने भी आक्रामकता की जगह सतर्कता से बल्लेबाजी की।