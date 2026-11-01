विराट कोहली वनडे सीरीज से पहले नेट्स में झुंझलाए, इस तेज गेंदबाज ने किया परेशान

रेवस्पोर्ट्ज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभ्यास सत्र वरिष्ठ बल्लेबाजों की परीक्षा लेने के इरादे से तैयार किया गया था, लेकिन यहां युवा गेंदबाजों ने पूरी महफिल लूट ली।

नबी ने अपनी तीखी इन स्विंग गेंदों से कोहली को कई बार छकाया, जो सीधे उनके पैड्स और थाई-पैड्स पर जाकर लगीं।

नबी लगातार आउट स्विंग गेंदों से भी कोहली की परीक्षा ले रहे थे, जिससे गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए कई बार बीट किया।