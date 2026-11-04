विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 05:14 pm Nov 04, 202605:14 pm

क्या है खबर?

विराट कोहली दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शामिल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार 74 रन बनाए। अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोहली अब SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में वनडे क्रिकेट में 50 से अधिक की औसत रखने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।