वनडे क्रिकेट: विराट कोहली ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने
क्या है खबर?
विराट कोहली दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शामिल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में शानदार 74 रन बनाए। अपने शानदार प्रदर्शन से उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोहली अब SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में वनडे क्रिकेट में 50 से अधिक की औसत रखने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
SENA
SENA देशों में ऐसे हैं कोहली के आंकड़े
कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में 20 वनडे मुकाबलों की 18 पारियों में 76.38 की औसत से 993 रन बनाए हैं।
इंग्लैंड में उनके नाम 36 मैचों की 36 पारियों में 51.48 की औसत से 1,493 रन दर्ज हैं।
वहीं, न्यूजीलैंड में उन्होंने 14 मुकाबलों की 14 पारियों में 51.53 की औसत से 670 रन बनाए हैं।
ऑस्ट्रेलिया में कोहली ने 32 मैचों की 32 पारियों में 50.03 की औसत से 1,401 रन बनाए हैं।
रिकॉर्ड
SENA देशों में ये बड़ा रिकॉर्ड भी कोहली ने कर लिया अपने नाम
SENA टीमों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोहली पहले स्थान पर पहुंच गए हैं।
उन्होंने अब तक 134 बार यह कारनामा किया है। इस मामले में पूर्व महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर 133 बार के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
वहीं, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा 100 बार 50 से अधिक रन बनाकर तीसरे पायदान पर हैं।