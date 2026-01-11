विराट कोहली ने सबसे तेज पूरे किए 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन, तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे के दौरान बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल, उन्होंने बड़ौदा के BCA स्टेडियम में अपनी पारी के दौरान 25वां रन बनाते ही अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 28,000 रन पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले भारत के दूसरे और विश्व के कुल तीसरे बल्लेबाज बने हैं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे तेज 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए हैं।
सूची
इस सूची में शामिल हुए कोहली
कोहली ने 557 मैचों की 624 पारियों में 28,000 रन पूरे किए। वह सचिन तेंदुलकर और कुमार संगाकारा की सूची में शामिल हुए हैं। सचिन ने 644 पारियों में 28,000 रन पूरे किए थे। संगाकारा ने ये कारनामा 666वीं पारी में किया था। बता दें कि तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 34,357 रन बनाए हैं। उनके बाद संगाकारा 28,016 हैं। सचिन और कोहली के अलावा किसी अन्य भारतीय बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन भी नहीं बनाए हैं।
करियर
ऐसा रहा था कोहली का टेस्ट करियर
कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने टेस्ट करियर में 123 मैचों की 210 पारियों में 46.85 की औसत के साथ 9,230 रन बनाए थे। इस बीच नाबाद 254 रन उनका सर्वोच्च स्कोर स्कोर रहा था। कोहली के बल्ले से 30 शतक और 31 अर्धशतक निकले थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। भारत में उनसे ज्यादा टेस्ट रन सिर्फ तेंदुलकर (15,921), राहुल द्रविड़ (13,265) और सुनील गावस्कर (10,122) ने बनाए हैं।
वनडे
ऐसा रहा है कोहली का वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
कोहली ने 309 वनडे मैचों में 58 से ज्यादा की औसत से 14,500 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 53 शतक और 76 अर्धशतक लगाए हैं। वह 50 ओवर प्रारूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ तेंदुलकर (18,426) हैं। कोहली ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 125 मैचों में 4,188 रन के साथ किया था। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2024 के बाद इस प्रारूप से संन्यास ले लिया था।
उपलब्धि
कोहली ने हासिल की ये उपलब्धि
कोहली अब भारत के लिए 309 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। सौरव गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे मैच खेले थे। अब कोहली से आगे सिर्फ तेंदुलकर (463), महेंद्र सिंह धोनी (347), द्रविड़ (340) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (334) हैं। इन दिग्गजों के अलावा युवराज सिंह(301) एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए वनडे में 300 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। कोहली के अलावा सभी खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है।
जानकारी
कोहली संगाकारा से आगे निकले
कोहली के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,016 से ज्याादा रन हो गए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कोहली ने संगाकारा को पीछे छोड़ा है। संगाकारा ने 666 पारियों में 28,016 रन बनाए थे।