विराट कोहली ने चुनी अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे पारी, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को बताया सबसे खास

कोहली के जन्मदिन पर स्टारस्पोर्ट्स ने एक चैलेंज वीडियो जारी किया, जिसमें भारतीय दिग्गज को अपनी कई शानदार पारियों में से एक चुनने को कहा गया।

इसमें एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 183 रन, केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 160 रन की पारियां शामिल थीं।

इस चैलेंज में कोहली ने शुरुआत में वनडे विश्व कप 2011 फाइनल की 35 रन की पारी को सबसे ऊपर रखा, लेकिन आखिर में चैंपियंस ट्रॉफी की 43 रन की पारी को चुना।