IPL 2026 के दौरान ये अहम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं विराट कोहली

IPL IPL में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कोहली ने अब तक खेले 267 मैचों की 259 पारियों में 39.54 की औसत के साथ 8,661 रन बनाए हैं। वह इस सीजन में IPL इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। उन्हें इस आंकड़े को छूने के लिए 339 रन की दरकार है। उन्होंने IPL 2025 में 650 से अधिक रन बनाए थे। फिलहाल कोहली लीग में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

300 छक्के 300 छक्के पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज कोहली ने अपने IPL करियर में अब तक 291 छक्के लगाए हैं। वह 300 छक्के पूरे करने वाले क्रिस गेल और रोहित शर्मा के बाद तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें कि गेल लीग इतिहास में सर्वाधिक छक्के (357) लगा चुके हैं। वहीं, रोहित ने 302 छक्के अपने नाम किए हुए हैं। कोहली ने अपने बेमिसाल IPL करियर में 771 चौके लगाए हैं। वह 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

आंकड़े टी-20 क्रिकेट में रनों के मामले में शोएब मलिक को पीछे छोड़ने के करीब हैं कोहली कोहली ने 2007 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए अपने टी-20 क्रिकेट करियर का आगाज किया था। डेढ़ दशक से लम्बे टी-20 करियर में उन्होंने अब तक 414 मैचों में 41.92 की औसत और 134.67 की स्ट्राइक रेट से 13,543 रन बना लिए हैं। इस बीच उन्होंने 9 शतक और 105 अर्धशतक लगाए हैं। कोहली टी-20 क्रिकेट में रनों के मामले में शोएब मलिक (13,571) को पीछे छोड़ देंगे।

