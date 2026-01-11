विराट कोहली ने तोड़ा सौरव गांगुली का ये बड़ा रिकॉर्ड, जानिए आंकड़े
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 37 वर्षीय कोहली अब इस प्रारूप में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में हासिल की। अपने 309वें वनडे में उतरते ही कोहली ने पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया।
कोहली ने हासिल की ये उपलब्धि
कोहली अब भारत के लिए 309 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। गांगुली ने भारत के लिए 308 वनडे मैच खेले थे। अब कोहली से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर (463), महेंद्र सिंह धोनी (347), राहुल द्रविड़ (340) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (334) हैं। इन दिग्गजों के अलावा युवराज सिंह(301) एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए वनडे में 300 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं। कोहली के अलावा सभी खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है।
कप्तान के तौर पर ऐसे हैं कोहली के आंकड़े
धोनी (200), अजहरुद्दीन (174) और गांगुली (146) के बाद कोहली (95) चौथे सबसे अधिक वनडे मैचों में भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी हैं। कोहली की कप्तानी में भारत ने 65 वनडे जीते और 27 में हार का सामना किया। इसके अलावा 1 मैच टाई रहा तो वहीं 2 के परिणाम नहीं निकल सके। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 56 मैच में कप्तानी की थी और उन्हें 42 मुकाबलों में जीत मिली थी।
वनडे क्रिकेट में कमाल के हैं कोहली के आंकड़े
कोहली को अब वनडे क्रिकेट का सर्वकालिक महान बल्लेबाज माना जाता है। उनके नाम इस प्रारूप में 14,500 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जो सचिन (18,426) के बाद दूसरे सबसे ज्यादा हैं। पिछले साल कोहली सबसे तेजी से 14,000 वनडे रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने थे। उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 299 मैचों और 287 पारियों में हासिल किया था। कोहली वनडे में 50 से अधिक शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं, जिनके नाम 53 शतक दर्ज हैं।
साल 2025 में खूब चला कोहली का बल्ला
दिग्गज बल्लेबाज कोहली साल 2025 में भारत की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी अपने नाम किए। 2025 में उनका पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में था। उन्होंने बाकी 2 शतक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान लगातार मैचों में बनाए थे।