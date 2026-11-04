वनडे क्रिकेट: कोहली ने तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, रन चेज में बने नंबर-1 बल्लेबाज

कोहली ने अब तक रन-चेज में 8,741 रन बनाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 66.21 की रही है। उन्होंने 95.03 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

तेंदुलकर इस सूची में 8,720 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनका औसत 42.33 और 88.44 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है।

रोहित शर्मा 6,801 रन बनाकर तीसरे स्थान पर हैं। वहीं, सनथ जयसूर्या के नाम रन चेज में 5,742 रन और जैक्स कैलिस के नाम 5,575 रन दर्ज हैं।