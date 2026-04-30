कोहली ने पूरे किए 450 टी-20 छक्के

विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 450 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बने, जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:52 pm Apr 30, 202608:52 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 42वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 13 गेंदों में 28 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। अपने इकलौते छक्के के साथ ही कोहली ने टी-20 क्रिकेट में अपने 450 छक्के पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले दूसरे भारतीय बने। आइए कोहली के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।