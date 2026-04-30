विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 450 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बने, जानिए आंकड़े

विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 450 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय बने, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 42वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के विराट कोहली ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ 13 गेंदों में 28 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 5 चौके और एक छक्का लगाया। अपने इकलौते छक्के के साथ ही कोहली ने टी-20 क्रिकेट में अपने 450 छक्के पूरे किए। वह इस आंकड़े को छूने वाले दूसरे भारतीय बने। आइए कोहली के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
रोहित की सूची में हुए शामिल
कोहली टी-20 क्रिकेट में 450 छक्के पूरे करने वाले विश्व के कुल 21वें बल्लेबाज बने। भारतीय बल्लेबाजों में कोहली से ज्यादा छक्के सिर्फ रोहित शर्मा (555) ने लगाए हैं। बता दें कि विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिस गेल (1,056) के नाम पर दर्ज है। गेल के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज ने 1,000 छक्कों का आंकड़ा अभी तक नहीं छूआ है।
करियर
बेमिसाल है कोहली का टी-20 करियर
कोहली टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय हैं। उन्होंने 456 मैचों की 423 पारियों में लगभग 42 की औसत से 13,922 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 108 अर्धशतक और 8 शतक लगाए हैं। अपने IPL करियर कोहली ने 276 मैचों में 40.00 की औसत और 133.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 9,040 रन बनाए हैं। वह लीग में सर्वाधिक 8 शतक और 66 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।