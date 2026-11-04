विराट कोहली ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

वनडे क्रिकेट: विराट कोहली नंबर-3 पर 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

लेखन आदर्श कुमार 12:30 pm Nov 04, 202612:30 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। उन्होंने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13,000 रन पूरे कर लिए। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने इस मुकाबले में अपनी पारी का 12वां रन बनाते ही यह ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया। ऐसे में आइए इस खास उपलब्धि से जुड़े उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।