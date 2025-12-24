विराट कोहली 16,000 लिस्ट-A रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने, जानिए उनके आंकड़े 

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दौरान उन्होंने दिल्ली क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर के 16,000 रन पूरे किए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विरुद्ध मैच में ये मुकाम हासिल किया। वह भारत की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले सचिन तेंदुलकर (21,999) के बाद सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

सूची इस विशेष सूची में शामिल हुए कोहली कुल मिलाकर, कोहली 16,000 लिस्ट-A रन बनाने वाले नौवें खिलाड़ी बन गए हैं। वह ग्राहम गूच, ग्रीम हिक, तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, सर विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग, गॉर्डन ग्रीनिज और सनथ जयसूर्या जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बता दें कि सर्वाधिक लिस्ट-A रनों का रिकॉर्ड गूच के नाम पर दर्ज हैं। पूर्व महान इंग्लिश बल्लेबाज ने 601 पारियों में 40.1 की औसत के साथ 22,211 रन बनाए थे।

आंकड़े बेमिसाल रहा है कोहली का वनडे करियर कोहली ने अपने वनडे करियर का आगाज साल 2008 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 308 मैचों की 296 पारियों में 58.46 की औसत और 93.65 की स्ट्राइक रेट से 14,557 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में 183 के उच्चतम स्कोर के साथ उनके नाम 53 शतक के अलावा 76 अर्धशतक भी दर्ज हैं। वह वर्तमान में वनडे क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

आंकड़े इस साल वनडे में खूब चला कोहली का बल्ला दिग्गज बल्लेबाज कोहली इस साल भारत की ओर से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी अपने नाम किए। 2025 में उनका पहला शतक पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी मैच में था। उन्होंने बाकी 2 शतक हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दौरान लगातार मैचों में बनाए थे।

लिस्ट-A करियर कोहली के लिस्ट-A करियर पर एक नजर कोहली ने 2006 में