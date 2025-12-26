विजय हजारे ट्रॉफी: विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक, रोहित पहली गेंद पर आउट

पारी ऐसी रही कोहली की पारी दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। उन्हें पहला झटका सिर्फ 2 रन पर लग गया। प्रियांश आर्य केवल 7 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए कोहली ने 61 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 126.23 की रही। उन्होंने अर्पित राणा के साथ मिलकर 72 गेंदों में 72 रन की साझेदारी निभाई।

विजय हजारे विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली के बल्ले से निकला चौथा अर्धशतक कोहली ने अब तक विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में कुल 16 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा की औसत के साथ 950 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 5 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में 58 शतक लगाए हैं। पिछले मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 16,000 रन भी पूरे किए थे। कोहली 16,000 लिस्ट-A रन बनाने वाले सिर्फ नौवें खिलाड़ी बने थे।

शतक सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं कोहली लिस्ट-A क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर अब भी शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने इस प्रारूप में कुल 60 शतक जड़े हैं। उनके बाद कोहली का नाम आता है, जो 58 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और अभी भी सक्रिय हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 44 शतक लगाए हैं, जबकि ग्रैमी हिक 40 शतकों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

