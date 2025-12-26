विजय हजारे ट्रॉफी: विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक, रोहित पहली गेंद पर आउट

LOADING...
विराट कोहली ने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ा है (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Dec 26, 2025
10:48 am
क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने गुजरात क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली है। उन्होंने लगातार दूसरे मुकाबले में 50+ का स्कोर बनाया। इस मैच से पहले उन्होंने आंध्र क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक (131) जड़ा था। मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा उत्तराखंड के खिलाफ पहली गेंद पर ही खाता खोले बिना आउट हो गए। रोहित ने पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी।

पारी

ऐसी रही कोहली की पारी 

दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। उन्हें पहला झटका सिर्फ 2 रन पर लग गया। प्रियांश आर्य केवल 7 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए कोहली ने 61 गेंदों का सामना किया और 77 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 13 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 126.23 की रही। उन्होंने अर्पित राणा के साथ मिलकर 72 गेंदों में 72 रन की साझेदारी निभाई।

विजय हजारे

विजय हजारे ट्रॉफी में कोहली के बल्ले से निकला चौथा अर्धशतक 

कोहली ने अब तक विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में कुल 16 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा की औसत के साथ 950 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उनके नाम 5 शतक और 4 अर्धशतक दर्ज हैं। उन्होंने अपने लिस्ट-A करियर में 58 शतक लगाए हैं। पिछले मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 16,000 रन भी पूरे किए थे। कोहली 16,000 लिस्ट-A रन बनाने वाले सिर्फ नौवें खिलाड़ी बने थे।

शतक

सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं कोहली 

लिस्ट-A क्रिकेट में सर्वाधिक शतकों के मामले में सचिन तेंदुलकर अब भी शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने इस प्रारूप में कुल 60 शतक जड़े हैं। उनके बाद कोहली का नाम आता है, जो 58 शतकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं और अभी भी सक्रिय हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ग्राहम गूच ने लिस्ट-ए क्रिकेट में 44 शतक लगाए हैं, जबकि ग्रैमी हिक 40 शतकों के साथ इस सूची में चौथे स्थान पर मौजूद हैं।

फॉर्म

कमाल के फॉर्म में हैं कोहली 

दिग्गज बल्लेबाज कोहली साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 13 मैचों में 65.10 की औसत और 96.15 की स्ट्राइक रेट से 651 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 3 शतक भी अपने नाम किए। पिछले 6 पारियों में कोहली के बल्ले से 50+ के स्कोर निकले हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार 2 शतक जड़े थे।

