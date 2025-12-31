विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल ने लगाए शतक, जानिए आंकड़े  

इस समय खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक क्रिकेट टीम के देवदत्त पडिक्कल ने अपना जोरदार फॉर्म जारी रखा। उन्होंने पांडिचेरी क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में शतक (113) लगाया। यह मौजूदा सीजन में उनके बल्ले से निकलने वाली तीसरी शतकीय पारी रही। उनके सलामी जोड़ीदार और टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल ने भी शतक (132) लगाया। इस पडिक्कल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही पडिक्कल और मयंक की पारियां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पडिक्कल और मयंक ने पहले विकेट के लिए 228 रन की साझेदारी की। पडिक्कल ने 116 गेंदों का सामना करते हुए 113 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए। मयंक ने 124 गेंदों में 132 रन की पारी खेली। उन्होंने 15 चौके और 2 छक्के भी लगाए। यह मयंक के मौजूदा सीजन में पहला शतक रहा।

आंकड़े इस सीजन में पडिक्कल ने लगाया अपना तीसरा शतक पडिक्कल ने मौजूदा सीजन में अब तक 4 पारियों में सर्वाधिक 406 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक शामिल है। उन्होंने झारखंड के खिलाफ मैच में 118 गेंदों का सामना करते हुए 147 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 7 छक्के लगाए थे। इसके बाद केरल के विरुद्ध दूसरे मुकाबले में 124 रन बनाए थे। अपने तीसरे मैच में तमिलनाडु के खिलाफ 22 रन बनाए थे।

आंकड़े शानदार रहा है पडिक्कल का लिस्ट-A करियर पडिक्कल ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 37 मैच खेले हैं। इसकी 36 पारियों में उन्होंने अब तक लगभग 82 की अविश्वसनीय औसत से 2,477 रन बनाए हैं। वह 12 शतकों के साथ-साथ इतने ही अर्धशतक भी जमा चुके हैं। इस प्रारूप में उनका उच्चतम स्कोर 152 रन का रहा है। इस प्रारूप में निरंतर रन बनाने के बावजूद वह वनडे क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं।

