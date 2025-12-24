विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: देवदत्त पडिक्कल ने लगाया शतक, कर्नाटक ने हासिल किया रिकॉर्ड लक्ष्य

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में कर्नाटक क्रिकेट टीम के देवदत्त पडिक्कल ने झारखंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 147 रन की पारी खेली। यह उनके लिस्ट-A करियर का 10वां शतक साबित हुआ। उनके इस शतक की मदद से कर्नाटक ने जीत के लिए मिले 413 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को 5 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। आइए पडिक्कल की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही पडिक्कल की पारी पडिक्कल ने 118 गेंदों का सामना करते हुए 147 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 10 चौके और 7 छक्के लगाए। इस बीच उन्होंने टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल (54) के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी की। इसके बाद करुण नायर (29) के साथ दूसरे विकेट के लिए 67 रन जोड़े। वह 325 रन के स्कोर पर 5वें विकेट के रूप में आउट हुए।

कर्नाटक कर्नाटक ने सफलतापूर्वक हासिल किया विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा लक्ष्य कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। यह लिस्ट-A क्रिकेट के इतिहास में सफलतापूर्वक हासिल किया गया दूसरा सर्वोच्च लक्ष्य है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के नाम लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर को सफलतापूर्वक हासिल करने का रिकॉर्ड दर्ज है। प्रोटियाज टीम ने जोहान्सबर्ग (2006) में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विरुद्ध 435 रन के बड़े लक्ष्य को हासिल किया था।

आंकड़े पडिक्कल के लिस्ट-A करियर पर एक नजर पडिक्कल ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में अब तक 34 मैच खेले हैं। इसकी 33 पारियों में उन्होंने अब तक 82.14 की अविश्वसनीय औसत से 2,218 रन बनाए हैं। वह 10 शतकों के अलावा अब तक 12 अर्धशतक भी जमा चुके हैं। इस प्रारूप में उनका उच्चतम स्कोर 152 रन का रहा है। इस प्रारूप में निरंतर रन बनाने के बावजूद वह वनडे क्रिकेट में डेब्यू नहीं कर पाए हैं।

